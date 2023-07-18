В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)

В результате осмотра плавсредства охранники границы обнаружили в нем белугу, занесенную в Красную книгу. К сожалению, спасти рыбу, которая имела явные признаки убоя – ударов по голове, не удалось. Кроме самой белуги весом почти 110 кг, у рыбы было около 14 кг черной икры.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
По данным пресс-службы регионального главка Национальной полиции, браконьеры – мужчины 40 и 50 лет. Длина рыбы, которую они убили, – 2,5 метра. У мужчин также изъяли лесковые сетки длиной 300 метров.
По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тысяч до 51 тысяч грн или ограничение свободы до 3 лет.
В настоящее время продолжается следствие.
Отметим, белуга – рыба семейства осетровых (Acipenseridae). Белугу считают самой крупной пресноводной рыбой. Эта рыба постоянно обитает в море, а на нерест заходит в реки.
Это долгоживущая рыба, достигающая возраста в 100 лет. В отличие от тихоокеанских лососей, погибающих после нереста, белуга, как и другие осетровые, может нереститься много раз в жизни. Вид включен в Красную книгу как исчезающий, действует запрет на ее отлов.
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