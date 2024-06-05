В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, ранее мы писали, что 2 июня вечером в Одессе во время шторма волной смыло 20-летнюю лейтенантку полиции из Ровенской области. Сообщалось, что девушка приехала в Одессу на отдых и после того, как выпила слабоалкогольные напитки, ушла на пирс. Во время фотосессии на плитах у берега большая волна сбила девушку с ног, она ударилась головой и скрылась в море. Ее не могли найти в течение нескольких дней.
Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопающей, — сообщили в публикации ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали мать с дочерью, которые корректировали удары врага.
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