В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

Сегодня, 5 мая, водолазы ГСЧС обнаружили тело молодой девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, ранее мы писали, что 2 июня вечером в Одессе во время шторма волной смыло 20-летнюю лейтенантку полиции из Ровенской области. Сообщалось, что девушка приехала в Одессу на отдых и после того, как выпила слабоалкогольные напитки, ушла на пирс. Во время фотосессии на плитах у берега большая волна сбила девушку с ног, она ударилась головой и скрылась в море. Ее не могли найти в течение нескольких дней.

Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопающей, — сообщили в публикации ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали мать с дочерью, которые корректировали удары врага.

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