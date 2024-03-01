В области, которая граничит с Днепропетровской, произошло землетрясение

В Полтавской области ночью 1 марта произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали в Решетиловском районе.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от г. Полтава, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.

В центре отметили, что подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

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