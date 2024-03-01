В области, которая граничит с Днепропетровской, произошло землетрясение

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от г. Полтава, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.
В центре отметили, что подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.
Читайте также:
Автор:
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.
Двое жителей Днепропетровщины получили подозрения за публичные призывы к изменению…
Увидели подозрительный предмет - звоните "101"!
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.
В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.
24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Житель Днепропетровщины изнасиловал 7-летнего ребенка.
В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.
В Днепре на следующей неделе начнут отключать воду должникам.
Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в Харькове, осудили.
Двое жителей Днепропетровщины получили подозрения за публичные призывы к изменению границ территории Украины и оправдание вооруженной агрессии рф.
Профтех на Днепропетровщине будет учить операторов дронов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!