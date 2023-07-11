В обезвоженном Никополе люди спасли птенца мартина, погибавшего от голода и жажды

В Никополе, который уже больше месяца живет без воды, спасти птенца мартына. Пернатого нашли вблизи многоэтажки. Он лежал у крана, где люди набирают воду. О спасении рассказала волонтер Настя Князева.

Птенец едва не погиб от голода и жажды. Мартын лежал на асфальте и почти стал добычей для голодных собак. Каховского водохранилища, где птицы добывали еду и воду, уже нет почти месяц, поэтому пернатые остались без дома, воды и еды.

Однако мартыну повезло. Анастасия забрала его к себе, напоила и накормила рыбой. Птица еще слаба и не может летать. Спасеныш живет в ванной, где плавает в тазике и чистит перья.

С птенцом достаточно много мороки, потому что он не ест порезанную рыбу, а его новая хозяйка боится, что мартин может подавиться.

Кто знает, что еще едят птенцы, кроме рыбы? Сколько раз кормить в день? Не летает, потому что слаб, или не умеет. Когда можно выпускать и куда, чтобы не попал в переплет? Может какие-нибудь витамины или вакцинирование? Поделитесь своим проверенным опытом! – просит помощи Анастасия.

Местные отмечают, что в городе действительно много птиц, которые не знают куда податься после обмеления Каховского водохранилища.