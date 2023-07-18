В Никопольском районе за день произошло сразу 4 ДТП с пьяными водителями

В Никопольском районе зафиксировали "эпидемию" пьяных ДТП.

Врачи пожаловались на увеличение количества пьяных ДТП. Только за 14 июля произошло 4 аварии, которых можно было бы избежать, если бы водители соблюдали правила дорожного движения и не употребляли алкоголь.

Об этом рассказала медик службы экстренной медицинской помощи Никополя Валентина Марченко.

Уже в 9 утра 14 июля в Марганце автомобиль сбил 25-летнего велосипедиста на одной из центральных улиц города. По вызову немедленно выехала бригада ЭМД, оказала помощь пострадавшему и доставила его в травмпункт со рваной раной уха.

Затем эстафету принял Никополь. 18-летний парень неожиданно выскочил из боковой улочки на одну из центральных улиц города, из-за чего на него наехал водитель легковушки. Юноша не пострадал и почти сразу скрылся с места ДТП, отказавшись от медицинской помощи.

Еще один случай произошел в Покрове. Местные вызвали скорую к мужчине, который опрокинулся в автомобиле на сельской улочке. После этого пострадавший встал на ноги и скрылся в неизвестном направлении, поэтому медики не смогли даже осмотреть его.

А около 20 часов поступил еще один вызов по ДТП в Никополе. Мужчина въехал на мопеде в забор и травмировал голову. Однако, как оказалось позже, пострадавший поранился во время ссоры с друзьями, которые запретили ему садиться на мотоцикл пьяным. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили в травмпункт.

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