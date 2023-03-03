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  • В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии

В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии

Сегодня 10:57
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1 марта в частном доме в Никопольском районе раздался взрыв.

Новости Днепра про В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии

Как выяснилось, там взорвалась ручная осколочная граната РГД-5. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин 28 и 59 лет со значительными телесными повреждениями. Их госпитализировали в городскую больницу. Впоследствии один из мужчин скончался, другой находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили фрагменты, по предварительной информации, от гранаты РГД-5.

По факту взрыва в частном домовладении полиция Никополя открыла два уголовных производства: по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле облгосадминистрации обнаружили гранату: комментарий полиции. 

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Новости Днепра про В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянииУкраїнська Новости Днепра про В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянииРусский

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