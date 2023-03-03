В Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии

Как выяснилось, там взорвалась ручная осколочная граната РГД-5. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин 28 и 59 лет со значительными телесными повреждениями. Их госпитализировали в городскую больницу. Впоследствии один из мужчин скончался, другой находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции.
В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили фрагменты, по предварительной информации, от гранаты РГД-5.
По факту взрыва в частном домовладении полиция Никополя открыла два уголовных производства: по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле облгосадминистрации обнаружили гранату: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.
На Днепропетровщине двое мужчин украли у 82-летнего дедушки деньги, которые…
В Никополе в летней кухне, где находилось двое мужчин, взорвалась…
К счастью, никто не пострадал.
В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.
В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.
На Днепропетровщине двое мужчин украли у 82-летнего дедушки деньги, которые он хранил в банке.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях. В то же время оккупанты не перестают предпринимать попытки штурмовать Бахмут.
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3 марта.
Сегодня, 3 марта, НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет, в том числе и в нашей области. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.
Сегодня, 3 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
У Харківській області, у боротьбі за незалежність України загинув молодший сержант Олександр Люлька.
Волонтер из Кривого Рога, прибывший в Херсонскую область помогать местным жителям, которые живут под постоянными обстрелами, получил серьезные ранения во время очередной вражеской атаки.
В Индустриальном районе Днепра нашли обгоревшее тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!