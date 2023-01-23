В Никопольском районе ночь прошла под огнем вражеских «Градов» и «Ураганов»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Под огнем из российских «Градов» и «Ураганов» прошла эта ночь в Никопольском районе», — отметил чиновник.
Резниченко рассказал, что захватчики наносили удары дважды. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 снарядов, люди не пострадали.
Сейчас на месте поражений работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — последствия выясняются.
«В остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно», — добавил глава ОВА.
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