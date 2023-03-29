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В Никопольском районе мужчина напоролся на нож во время выполнения хозяйственных работ

Сегодня 06:45
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В селе Лошкаревка Никопольского района мужчина получил ножевое ранение во время хозяйственной работы с домашним скотом.

Новости Днепра про В Никопольском районе мужчина напоролся на нож во время выполнения хозяйственных работ

Об этом сообщает медик Никопольской станции скорой помощи Марина Авдиенко.

Узнав о несчастном случае, медики «скорой» тут же выехали на место случившегося. Приехав, врачи выяснили, что мужчина получил колотую рану брюшной стенки. Также под вопросом был диагноз «травма органов брюшной полости», поэтому пострадавший нуждался в немедленной госпитализации. Оказав на месте экстренную помощь, медицинские сотрудники максимально быстро доставили мужчину до больницы.

К счастью, уже на утро следующего дня состояние пострадавшего было стабильным. 

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