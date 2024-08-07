В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа

Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.

В результате обстрела Никопольщины войсками РФ ранены мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно, сообщил руководитель ОВА Лысак. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно – на Никополь, Покровскую и Мировскую общины.

Повреждены многоэтажка и два частных дома, гаражи, хозяйственные постройки. Изуродованная инфраструктура, коммунальное предприятие. Задел авто и линии электропередач.

По уточненной информации, из-за ночного обстрела Красногригорьевской общины избиты 12 солнечных панелей и частный дом.

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