В Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа

В результате обстрела Никопольщины войсками РФ ранены мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно, сообщил руководитель ОВА Лысак. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно – на Никополь, Покровскую и Мировскую общины.
Повреждены многоэтажка и два частных дома, гаражи, хозяйственные постройки. Изуродованная инфраструктура, коммунальное предприятие. Задел авто и линии электропередач.
По уточненной информации, из-за ночного обстрела Красногригорьевской общины избиты 12 солнечных панелей и частный дом.
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