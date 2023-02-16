В Никопольской бане нашли мертвую женщину

Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.

Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции.

Правоохранители устанавливают личность женщины, чье тело было обнаружено в бане 14 февраля. При себе она имела лишь кошелек, ключ и крем для рук.

По предварительной информации, на теле женщины не обнаружено следов насильственной смерти. На вид ей около 50-60 лет.

Приметы: волосы короткие седые, рост около 150-160 см.

Была одета: теплая кофта темно-зеленого цвета, брюки черного цвета и сапоги черного цвета, светло голубая куртка, шапка серого цвета с синими круговыми полосками.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о лице умершей женщины сообщить в Никопольское районное управление полиции по телефонам: 0950750790 0665351610102 или другим удобным способом.

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