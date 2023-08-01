В Никополе женщина застряла на балконе 5-го этажа (ФОТО)

Вчера вечером в Никополе произошел странный инцидент – на балконе пятиэтажного жилого дома застряла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:20.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что женщина находится снаружи между конструкциями балкона на пятом этаже пятиэтажного дома.

ГСЧС-ники с помощью автолестницы поднялись к женщине, помогли выбраться из ловушки и вытащили ее обратно в квартиру.

42-летнюю гражданку передали медикам для дальнейшего осмотра.

Как именно женщина оказалась в ловушке на балконе – не отмечается.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Павлограда дедушка упал в 1,5-метровую яму.

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