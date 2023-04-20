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В Никополе задержали фаната СССР, пропагандировавшего коммунизм

Сегодня 17:19
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В Никополе объявили подозрение мужчине, пропагандировавшему коммунизм в соцсетях.

Новости Днепра про В Никополе задержали фаната СССР, пропагандировавшего коммунизм

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На днях в Никополе разоблачили фаната СССР, публиковавшего в своих соцсетях коммунистическую символику. По информации правоохранителей, никопольчанин распространял видео, где изображен флаг СССР и в котором одобряли советскую идеологию.

Это заметили правоохранители, объявившие стороннику тоталитарного режима о подозрении за статьей о распространении коммунистической символики.

Отметим, что в Украине запрещено распространение тоталитарной, коммунистической и националистической (нацистской) символики. Пропаганда запретных режимов считается административным, а иногда и уголовным правонарушением.

Напомним, ранее два дня в прямом эфире хвалили оккупантов и называли гривны фантиками.

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