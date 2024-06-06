В Никополе из-за обстрела пострадали еще три человека

Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.

Оккупанты атаковали Никополь дроном-камикадзе. В результате обстрела пострадали двое мужчин, 49 и 47 лет. Также – 85-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Из-за атаки есть и повреждения домов, теплиц, солнечных панель, линии электропередач и экскаватор. Еще один экскаватор уничтожен. Остальные последствия обстрела еще уточняются.

Напомним, утром 6 июня враг ударил по райцентру Никополя. Там вражеский беспилотник попал в пассажирский автобус. В результате попадания автобус занялся, вскоре пожар оперативно потушили. Сообщается, что внутри находились люди – мужчины 52, 65 и 75 лет, а также 38-летняя женщина. Все получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома.

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