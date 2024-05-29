В Никополе из-за дрон-камикадзе погиб водитель «скорой»

В Никополе на Днепропетровщине погиб водитель "скорой" из-за попадания в машину дрона-камикадзе.

В Никополе уже двое погибших из-за вражеских атак в среду, 29 мая.

В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

После обеда русские войска убили еще одного человека. Изверги направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи. Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу.

Искренние соболезнования родным невинных жертв агрессора. Выздоровление пострадавшей. Пренебрежение – военным преступникам, совершающим террор, — говорится в сообщении.

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