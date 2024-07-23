В Никополе спасли косулю, которая 5 часов провела в канализационном отстойнике, глубиной 8 метров

Испуганная обстрелами косуля забрела в канализационный отстойник, но самостоятельно оттуда выбраться не сумела. Об этом рассказала никопольская волонтерка Елена Омельченко-Вошун.
Спасатели Никополя не смогли прибыть по вызову, потому что работали на ликвидации последствий вражеской атаки. Дикое животное в беде не оставили волонтеры и работники очистного сооружения. Впрочем, напуганная косуля не давалась спасать себя. Спасение зверя длилось 4 часа.
Уже совсем обессиленное животное удалось задеть петлей и с помощью неравнодушных людей вытащить из смертоносной ловушки.
Каждое такое спасение кажется, что хуже не бывает. Но бывает. Косуля 5 часов провела в канализационном отстойнике, глубиной 7-8 метров… 4 часа спасения… Ни залезть туда, ни подплыть. Косулька диковатая, к рукам не подходит. Только видит петлю в моих руках – плывет подальше, где не достать петлей. Уже обессиленную все же задела ее петлей и едва вытащила с Витей нашим, потому что одна не справилась — сил уже не было. Спасибо, господи, что все закончилось хорошо. К ГСЧС претензий нет. Так сильно обстреливали, что их помощь точно нужна была людям. А еще безграничная благодарность девушки – работникам очистных сооружений, которые помогали и не оставили нас с Косулькой один на один с бедой, – рассказала Елена.
Как спасали косулю, можно увидеть на видео.
Читайте также:
Автор:
Аллея влюбленных в Днепре появилась в 2003 году. С того…
В Днепре на два дня закрыли аквапарк Happy Day.
В результате вражеских обстрелов пострадали дети.
У Дніпрі підлітки потрапили в ДТП.
Аллея влюбленных в Днепре появилась в 2003 году. С того времени она – обязательное место посещения для молодоженов и не только. На аллее есть лавочки, фонтан с Амуром и рушник с отпечатком женской и мужской ноги.
В Днепре на два дня закрыли аквапарк Happy Day.
В результате вражеских обстрелов пострадали дети.
У Дніпрі підлітки потрапили в ДТП.
В Днепре объявлен уровень опасности.
В Днепре снова "заминировали" гипермаркет.
Сегодня некоторые горожане останутся без водоснабжения.
Некоторые жители Днепра останутся без света почти весь день.
Отключения света будут длиннее.
В Каменском районе пропала несовершеннолетняя девушка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!