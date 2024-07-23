В Никополе спасли косулю, которая 5 часов провела в канализационном отстойнике, глубиной 8 метров

В Никополе спасли дикую косулю, которая забрела в канализационный отстойник.

Испуганная обстрелами косуля забрела в канализационный отстойник, но самостоятельно оттуда выбраться не сумела. Об этом рассказала никопольская волонтерка Елена Омельченко-Вошун.

Спасатели Никополя не смогли прибыть по вызову, потому что работали на ликвидации последствий вражеской атаки. Дикое животное в беде не оставили волонтеры и работники очистного сооружения. Впрочем, напуганная косуля не давалась спасать себя. Спасение зверя длилось 4 часа.

Уже совсем обессиленное животное удалось задеть петлей и с помощью неравнодушных людей вытащить из смертоносной ловушки.

Каждое такое спасение кажется, что хуже не бывает. Но бывает. Косуля 5 часов провела в канализационном отстойнике, глубиной 7-8 метров… 4 часа спасения… Ни залезть туда, ни подплыть. Косулька диковатая, к рукам не подходит. Только видит петлю в моих руках – плывет подальше, где не достать петлей. Уже обессиленную все же задела ее петлей и едва вытащила с Витей нашим, потому что одна не справилась — сил уже не было. Спасибо, господи, что все закончилось хорошо. К ГСЧС претензий нет. Так сильно обстреливали, что их помощь точно нужна была людям. А еще безграничная благодарность девушки – работникам очистных сооружений, которые помогали и не оставили нас с Косулькой один на один с бедой, – рассказала Елена.

Как спасали косулю, можно увидеть на видео.

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