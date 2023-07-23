В Никополе работник военкомата требовал 50 тыс. грн за обеспечение непризыва: его поймали на взятке

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Отмечается, что инструктора отделения рекрутинга и комплектования задержали. Это произошло во время контролируемого получения им неправомерной выгоды в виде 1 тысячи долларов и 12 тысяч грн.
Военнослужащему Никопольского РТЦК и СП объявили о подозрении за вымогательство неправомерной выгоды. Сейчас идет следствие, принимаются меры по избранию ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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