В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.
Возгорание локализовали в 18:15 и ликвидировали в 18:40. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и облицовку стен. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что под Днепром мужчина с топором напал на племянника.
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