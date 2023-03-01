Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Сегодня 10:22
просмотров

Во вторник, 28 февраля, в 17:57 на линию «101» сообщили о пожаре в доме по улице Шевченко в Никополе.

Новости Днепра про В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Возгорание локализовали в 18:15 и ликвидировали в 18:40. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и облицовку стен. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. 

Новости Днепра про В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Новости Днепра про В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром мужчина с топором напал на племянника

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известноРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию
    Новости Днепра
    Сегодня 11:07
    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию

    На границе с Румынией и Венгрией задержали отчаянных пловцов.

    Сгорел в доме: в Никополе обнаружили тело мужчины на месте пожара
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Сгорел в доме: в Никополе обнаружили тело мужчины на месте пожара

    В Никополе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мужчину без…

    Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 16:37
    Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Ударил несколько раз по голове: под Днепром мужчина с топором напал на племянника
    Новости Днепра
    Вчера 16:11
    Ударил несколько раз по голове: под Днепром мужчина с топором напал на племянника

    58-летний мужчина напал с топором на племянника.

    Последние новости

    Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)
    Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

    Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их…

    Сегодня 12:27
    просмотров
    Директор ФБР рассказал о причине появления пандемии Covid-19: утечка из лаборатории в Китае
    Директор ФБР рассказал о причине появления пандемии Covid-19: утечка из лаборатории в Китае

    В Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров
    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию
    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию

    На границе с Румынией и Венгрией задержали отчаянных пловцов.

    Сегодня 11:07
    просмотров
    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку
    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку

    В Днепре снова "минируют" дома.

    Сегодня 10:30
    0
    просмотров
    Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины
    Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины

    Вечная слава Герою!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото
    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото

    В ночь на 1 марта армия рф атаковала из тяжелой артиллерии четыре громады Никопольского района.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб
    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб

    Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта
    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта

    Сегодня, 1 марта, Днепр снабжен светом, водой и теплом.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: Как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта в первый день весны
    Планируйте маршрут: Как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта в первый день весны

    В Днепре сегодня, 1 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль
    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль

    Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх