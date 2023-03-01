В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

Во вторник, 28 февраля, в 17:57 на линию «101» сообщили о пожаре в доме по улице Шевченко в Никополе.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Возгорание локализовали в 18:15 и ликвидировали в 18:40. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и облицовку стен. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром мужчина с топором напал на племянника.

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