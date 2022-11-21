В Никополе неизвестные повалили памятник Пушкину (ФОТО)

В Никополе нашли поваленым бюст Пушкину. Памятник находится в одноименном парке.
Фото лежащего на земле монумента опубликовали в соцсети. Завалили памятник намеренно, то ли он упал сам — неизвестно.
Известно, что ранее памятник уже рисовали буквами Z, бросали мусор на голову Пушкину, а однажды даже подожгли. Поэтому возможно это было запланировано.
Напомним, что в Днепре недавно переименовали проспект Пушкина в проспект Лесі Українки.
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Яна Юхименко
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