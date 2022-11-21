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В Никополе неизвестные повалили памятник Пушкину (ФОТО)

Сегодня 11:27
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В Никополе бюст Пушкина в одноименном парке "прилег отдохнуть" на землю.

Новости Днепра про В Никополе неизвестные повалили памятник Пушкину (ФОТО)

В Никополе нашли поваленым бюст Пушкину. Памятник находится в одноименном парке.

Фото лежащего на земле монумента опубликовали в соцсети. Завалили памятник намеренно, то ли он упал сам — неизвестно.

Известно, что ранее памятник уже рисовали буквами Z, бросали мусор на голову Пушкину, а однажды даже подожгли. Поэтому возможно это было запланировано.

Напомним, что в Днепре недавно переименовали проспект Пушкина в проспект Лесі Українки.

Новости Днепра про В Никополе неизвестные повалили памятник Пушкину (ФОТО)

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