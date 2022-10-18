В Никополе на стоянке загорелся микроавтобус

Вчера, 17 октября, в 20:00 на линию "101" сообщили, что в Никополе на временной стоянке горит микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на временной стоянке возле жилого дома горит грузовой микроавтобус. Пожар локализовали в 20:08 и ликвидировали в 20:26.

Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон и багажное отделение автомобиля Ford Transit на площади 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: