В Никополе на стоянке загорелся микроавтобус

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на временной стоянке возле жилого дома горит грузовой микроавтобус. Пожар локализовали в 20:08 и ликвидировали в 20:26.
Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон и багажное отделение автомобиля Ford Transit на площади 5 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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