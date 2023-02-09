В Никополе мужчину доставали из 4-метрового колодца: что известно

На месте выяснилось, что в заброшенный незакрытый колодец упал мужчина. Он находился на глубине 4-х метров. С помощью стремянки спасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали медицинским работникам.

Сегодня днем ​​на 101 поступило сообщение, что на проспекте Трубников города Никополь мужчина упал в канализационный колодец.

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