В Никополе мужчина избил знакомого битой и ранил кухонным ножом в живот

В больницу Никополя доставили 34-летнего мужчину с телесными повреждениями и ножевым ранением в живот.

Как выяснили правоохранители, преступление произошло 8 февраля около 16:00 в одной из квартир города.

К потерпевшему в гости пришел 50-летний знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость нанес хозяину несколько ударов деревянной битой, а затем ранил его кухонным ножом в живот.

Позже правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины.

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