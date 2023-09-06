Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Сегодня 09:32
просмотров

Никополь каждый день находится под вражескими обстрелами.

Новости Днепра про В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Чтобы местные могли укрыться во время внезапных атак, в городе было установлено 11 мобильных бетонных укрытий.

Но, к сожалению, не все используют укрытия по назначению. Есть те, кто видит в них общественный туалет.

Об этом сообщили в Никопольском городском совете.

Коммунальщики убирают в укрытиях, чтобы во время воздушных тревог никопольцы могли переждать реальную угрозу в безопасности. Однако не все по достоинству оценивают такую возможность защиты своей жизни и здоровья. Бессознательные граждане начали использовать укрытия как общественный туалет, – говорится в сообщении. 

Власти не могут поставить возле каждого укрытия патрульную машину или охранника, поэтому призывают местных в случае обнаружения нарушителя, фиксировать его на видео или фото и передавать информацию на горячую линию городского совета на Viber или Telegram – (068) 495 25 84.

Полученные фото- или видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы и опубликованы в соцсетях, чтобы все видели этих «культурных людей», – отметили в Никопольском городском совете.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе мобильные укрытия используют как туалетыУкраїнська Новости Днепра про В Никополе мобильные укрытия используют как туалетыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся…

На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь
Новости Днепра
Вчера 19:28
На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь

В Днепропетровской области женщина едва не убила своего сожителя.

Жительница Днепра утверждает, что ей в «Варусе» продали яйца, которые она не покупала
Новости Днепра
Вчера 16:59
Жительница Днепра утверждает, что ей в «Варусе» продали яйца, которые она не покупала

В днепровском "Варусе" снова разгорелся скандал. На этот раз из-за…

В Кривом Роге планируют потратить четверть миллиона гривен на доски для объявлений
Новости Днепра
Вчера 15:52
В Кривом Роге планируют потратить четверть миллиона гривен на доски для объявлений

Очередной довольно странный тендер объявили в Кривом Роге.

Последние новости

На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина
На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Сегодня, 6 сентября, на трассе Н11 Днепр-Николаев недалеко от села Любимовка произошла смертельная авария.

Сегодня 09:02
3
просмотров
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Ночью 6 сентября противник атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования и ударными дронами.

Сегодня 08:00
7
просмотров
ДМЗ проводит масштабные ремонты коксохимического производства
ДМЗ проводит масштабные ремонты коксохимического производства

Хорошие новости!

Сегодня 07:35
7
просмотров
Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре
С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

До 30 сентября днепряне могут обменять старые монеты и купюры, ведь с 1 октября их окончательно изъят из обращения и банки уже не будут их менять.

Вчера 21:59
13
просмотров
На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра
На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.

Вчера 21:25
7
просмотров
В Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса
В Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Обратите внимание!

Вчера 20:42
41
просмотров
Юный пловец из Днепра установил рекорд Украины и завоевал место на Олимпиаде
Юный пловец из Днепра установил рекорд Украины и завоевал место на Олимпиаде

Поздравляем земляка!

Вчера 20:02
4
просмотров
На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь
На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь

В Днепропетровской области женщина едва не убила своего сожителя.

Вчера 19:28
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх