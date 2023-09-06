В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Чтобы местные могли укрыться во время внезапных атак, в городе было установлено 11 мобильных бетонных укрытий.
Но, к сожалению, не все используют укрытия по назначению. Есть те, кто видит в них общественный туалет.
Об этом сообщили в Никопольском городском совете.
Коммунальщики убирают в укрытиях, чтобы во время воздушных тревог никопольцы могли переждать реальную угрозу в безопасности. Однако не все по достоинству оценивают такую возможность защиты своей жизни и здоровья. Бессознательные граждане начали использовать укрытия как общественный туалет, – говорится в сообщении.
Власти не могут поставить возле каждого укрытия патрульную машину или охранника, поэтому призывают местных в случае обнаружения нарушителя, фиксировать его на видео или фото и передавать информацию на горячую линию городского совета на Viber или Telegram – (068) 495 25 84.
Полученные фото- или видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы и опубликованы в соцсетях, чтобы все видели этих «культурных людей», – отметили в Никопольском городском совете.
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