В Никополе мародер обворовывал разбитые из-за обстрелов дома

В Никополе задержали мародера.

В Никополе поймали мародера, который забирался в поврежденные обстрелами дома.

Как выяснили полицейские, 27-летний местный житель проникал в пострадавшие от обстрелов частные дома в Никополе. Окна были закрыты деревянными листами, поэтому вор смог достаточно легко пробраться в чужие помещения.

Мужчину задержали 14 февраля, когда он украл две стиральные машины. Впрочем, позже выяснилось, что это уже не первый случай. Полицейские доказали причастность к еще 6 фактам краж.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Никополе продают выданую местным БФ гуманитарку.

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