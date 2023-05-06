В Никополе количество раненых увеличилось до пяти

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
В субботу, 6 мая, Никополь страдал от обстрелов. По данным городского совета, пятеро никопольцев получили ранения. Четверо из них – работники промышленного предприятия. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время известно о повреждении 14 частных жилых домов, 13 хозяйственных построек, 1 нежилого здания, промышленного предприятия. Информация уточняется. Кроме этого, повреждены газопроводы, но коммунальщики уже работают над восстановлением коммуникаций.
Напомним, с утра Никополь обстреляли из Градов, а в Днепре и Кривом Роге сбили беспилотники.
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