В Никополе количество раненых увеличилось до пяти

В Никополе на Днепропетровщине увеличилось количество раненых в результате утренних обстрелов.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

В субботу, 6 мая, Никополь страдал от обстрелов. По данным городского совета, пятеро никопольцев получили ранения. Четверо из них – работники промышленного предприятия. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время известно о повреждении 14 частных жилых домов, 13 хозяйственных построек, 1 нежилого здания, промышленного предприятия. Информация уточняется. Кроме этого, повреждены газопроводы, но коммунальщики уже работают над восстановлением коммуникаций.

Напомним, с утра Никополь обстреляли из Градов, а в Днепре и Кривом Роге сбили беспилотники.

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