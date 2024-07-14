В Никополе два человека пострадали из-за артобстрела

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за артобстрела в Никополе пострадали два человека. 69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванную вражескими снарядами электропроводу. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также в результате атаки осколочные ранения получил 70-летний мужчина. Его состояние оценивается как среднее.
Изуродованы жилые дома и заборы, повреждены линии электропередач.
Сегодня мы писали о том, что ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.
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