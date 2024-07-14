В Никополе два человека пострадали из-за артобстрела

На проспекте Нигояна в Днепре среди обычных жилых домов можно увидеть необычное трехэтажное здание с башенкой – это доходный дом, построенный в рабочем районе в начале прошлого века.

Еще во многих дворах в Днепре, на старых и новых детских и спортивных площадках можно встретить большие столы. Предназначены они для игры в настольный теннис. Эта игра, как и домино, не теряет популярности среди жителей жилмассивов уже много –много лет.