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В Никополе два человека пострадали из-за артобстрела

14.07.2024 14:19
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Сегодня войска рф снова обстреливали Днепропетровщину.

Новости Днепра про В Никополе два человека пострадали из-за артобстрела

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за артобстрела в Никополе пострадали два человека. 69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванную вражескими снарядами электропроводу. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также в результате атаки осколочные ранения получил 70-летний мужчина. Его состояние оценивается как среднее.

Изуродованы жилые дома и заборы, повреждены линии электропередач.

Сегодня мы писали о том, что ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.

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