В Никополе 21-летняя девушка убила сожителя

12 октября в полицию города Никополь поступило сообщение, что в одной из квартир на проспекте Трубников нашли тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские установили, что мужчина жил с 21-летней девушкой. Как стало известно, 8 октября сожители употребляли алкоголь и между ними возникла ссора. Девушка начала душить мужчину проволокой, а затем нанесла ему смертельное ножевое ранение в шею.

После этого подозреваемая убежала с места преступления и несколько дней скрывалась в селе в Никопольском районе.

Правоохранители установили все обстоятельства преступления и разыскали подозреваемую. Девушку задержали.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

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