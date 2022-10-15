В Никополе 21-летняя девушка убила сожителя

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские установили, что мужчина жил с 21-летней девушкой. Как стало известно, 8 октября сожители употребляли алкоголь и между ними возникла ссора. Девушка начала душить мужчину проволокой, а затем нанесла ему смертельное ножевое ранение в шею.
После этого подозреваемая убежала с места преступления и несколько дней скрывалась в селе в Никопольском районе.
Правоохранители установили все обстоятельства преступления и разыскали подозреваемую. Девушку задержали.
Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.
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