В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке

В Днепропетровской области молодая мать пыталась покончить с собой.

26-летняя женщина решила свести счеты с жизнью. Она пыталась повеситься в парке на дереве, но стражам порядка удалось ее спасти. Об этом сообщила медик Татьяна Есич.

Все произошло 6 августа около полуночи, когда полицейские вытащили из петли нетрезвую 26-летнюю женщину. Она пыталась совершить самоубийство в лесопарковой зоне Перещепинской ОТГ Новомосковского района.

На место срочно вызвали «скорую». Фельдшер обнаружила отпечаток петли на шее женщины. У пациентки было нарушение сознания, но она могла дышать самостоятельно. С диагнозом «попытка самоубийства из-за повешения» и алкогольное опьянение женщину доставили в больницу, предоставив по дороге необходимую помощь.

Известно, что у женщины, которая хотела покончить с собой, двое детей. Что стало причиной такого ужасного поступка, будет выяснять полиция.

Судьба дала еще один шанс молодой женщине жить и быть рядом со своими детьми. Пусть Господь пошлет ей ума понять и ценить жизнь, – пишет медикиня.

Отметим, что в Украине действует несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно.

7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;

0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;

0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.

0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.

Также действуют горячие линии психологической поддержки и в Днепре. Можно обратиться по номерам:

066 061 81 50

066 448 61 54

093 491 68 26

096 248 75 74

056 767 18 41

056 785 14 32

056 785 73 60

056 767 12 30

Кроме того, жители Днепропетровщины и переселенцы из других регионов могут обращаться за психосоциальной помощью на следующие телефонные горячие линии:

056 371 29 32 – Днепр

0569 56 05 58 – Каменское

093 477 05 53 – Кривой Рог

093 717 71 62 – Павлоград

093 519 51 33 – Никополь

056 634 20 93 – Синельниково

063 282 28 39 – Новомосковск

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