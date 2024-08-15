Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке

В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке

Сегодня 17:27
просмотров

В Днепропетровской области молодая мать пыталась покончить с собой.

Новости Днепра про В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке

26-летняя женщина решила свести счеты с жизнью. Она пыталась повеситься в парке на дереве, но стражам порядка удалось ее спасти. Об этом сообщила медик Татьяна Есич.

Все произошло 6 августа около полуночи, когда полицейские вытащили из петли нетрезвую 26-летнюю женщину. Она пыталась совершить самоубийство в лесопарковой зоне Перещепинской ОТГ Новомосковского района.

На место срочно вызвали «скорую». Фельдшер обнаружила отпечаток петли на шее женщины. У пациентки было нарушение сознания, но она могла дышать самостоятельно. С диагнозом «попытка самоубийства из-за повешения» и алкогольное опьянение женщину доставили в больницу, предоставив по дороге необходимую помощь.

Известно, что у женщины, которая хотела покончить с собой, двое детей. Что стало причиной такого ужасного поступка, будет выяснять полиция.

Судьба дала еще один шанс молодой женщине жить и быть рядом со своими детьми. Пусть Господь пошлет ей ума понять и ценить жизнь, – пишет медикиня.

Отметим, что в Украине действует несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно.

7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;
0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;
0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.
0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.

Также действуют горячие линии психологической поддержки и в Днепре. Можно обратиться по номерам:

066 061 81 50
066 448 61 54
093 491 68 26
096 248 75 74
056 767 18 41
056 785 14 32
056 785 73 60
056 767 12 30

Кроме того, жители Днепропетровщины и переселенцы из других регионов могут обращаться за психосоциальной помощью на следующие телефонные горячие линии:

056 371 29 32 – Днепр
0569 56 05 58 – Каменское
093 477 05 53 – Кривой Рог
093 717 71 62 – Павлоград
093 519 51 33 – Никополь
056 634 20 93 – Синельниково
063 282 28 39 – Новомосковск

Читайте также:

Новости Днепра про В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в паркеУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в паркеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто
    Новости Днепра
    Сегодня 19:18
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

    В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с…

    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    Новости Днепра
    Сегодня 18:30
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Новости Днепра
    Сегодня 17:58
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из…

    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:15
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

    В Днепре на центральном проспекте горит автомобиль.

    Последние новости

    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

    В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.

    Сегодня 19:18
    0
    просмотров
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Сегодня 18:30
    0
    просмотров
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из них были реконструированы и сегодня в них находятся современные магазины.

    Сегодня 17:58
    2
    просмотров
    Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать
    Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

    В Павлограде на Днепропетровщине перекрыли дорогу.

    Сегодня 16:42
    4
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

    В Днепре на центральном проспекте горит автомобиль.

    Сегодня 16:15
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника
    На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

    В Первотравенске мужчина угнал автомобиль должника.

    Сегодня 15:58
    7
    просмотров
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

    В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа. Новая дата вызвана тем, что церковь перешла на новоюлианский календарь, где даты праздников сдвинуты на 13 дней по сравнению с юлианским календарем, которым церковь пользовалась раньше.

    Сегодня 15:28
    3
    просмотров
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за «золото»: на что именно
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из своих призовых за «золото»: на что именно

    Ярослава Магучих, получившая золотую медаль на Олимпийских играх-2024, пожертвовала миллион гривен в защиту животных из призовых денег после соревнований.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

    "Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

    Сегодня 14:53
    3
    просмотров
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

    В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении общественного транспорта.

    Сегодня 14:34
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх