В Новомосковском районе бешеная лиса напала на собаку и кота

В Песчанке ввели карантин после того, как бешеная лиса напала на собаку и кота.
Об этом сообщает Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы.
Известно, что на территорию жилого комплекса VILLAGGIO попала бешеная лиса и напала на беспризорную собаку, о которой заботились владельцы одного из таунхаусов, и местного любимца — кота.
От нанесенных травм собака погибла на четвертый день, кот находится под наблюдением ветеринаров районной государственной больницы ветмедицины.
Четырехлетний мальчик и еще несколько контактных с котом и собакой лиц проходят курс антирабических прививок.
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