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В Новомосковском районе бешеная лиса напала на собаку и кота

Сегодня 21:25
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В Новомосковске ввели карантин из-за бешенства.

Новости Днепра про В Новомосковском районе бешеная лиса напала на собаку и кота

В Песчанке ввели карантин после того, как бешеная лиса напала на собаку и кота.

Об этом сообщает Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы.

Известно, что на территорию жилого комплекса VILLAGGIO попала бешеная лиса и напала на беспризорную собаку, о которой заботились владельцы одного из таунхаусов, и местного любимца — кота.

От нанесенных травм собака погибла на четвертый день, кот находится под наблюдением ветеринаров районной государственной больницы ветмедицины.

Четырехлетний мальчик и еще несколько контактных с котом и собакой лиц проходят курс антирабических прививок.

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Новости Днепра про В Новомосковском районе бешеная лиса напала на собаку и котаУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковском районе бешеная лиса напала на собаку и котаРусский

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