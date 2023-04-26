В Новомосковске женщина торговала гранатами

За фигуранткой полицейские следили в течение месяца.

25 апреля полицейские задержали 31-летнюю женщину во время продажи боеприпасов.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

С места происшествия и во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли 9 гранат и 5 запалов разного типа. Вещественные доказательства направили на экспертизу. Отмечается, что полицейские следили за фигуранткой в ​​течение месяца.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Теперь «продавщица» проведет за решеткой от трех до семи лет.

Следствие продолжается.

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