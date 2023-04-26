В Новомосковске женщина торговала гранатами

25 апреля полицейские задержали 31-летнюю женщину во время продажи боеприпасов.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
С места происшествия и во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли 9 гранат и 5 запалов разного типа. Вещественные доказательства направили на экспертизу. Отмечается, что полицейские следили за фигуранткой в течение месяца.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Теперь «продавщица» проведет за решеткой от трех до семи лет.
Следствие продолжается.
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