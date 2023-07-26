В Новомосковске жена погибшего воина жалуется на вандалов, ворующих флаги с могил

В Новомосковске на Вороновском кладбище неизвестные украли с могилы павшего Героя флаг Украины и флаг 93 ОМБр.

В Новомосковске активизировались кладбищенские воры. В этот раз под прицел воров попали знамена, которые родные оставляют на могилах погибших военных.

Как рассказала Ольга Быкова, еще неделю назад над могилой ее мужа развевался флаг Украины и 93-й бригады, но в эти выходные кто-то украл флаги.

Я не знаю кому он помешал, но мне очень грустно, что такое неуважение к героям, которые пали за Украину, — рассказала женщина на своей Facebook-странице.

По словам Ольги, такие случаи не единичны. Флаги воруют и с других могил, где похоронены павшие защитники.

Заметим, что во время военного положения за осквернение могилы военнослужащего можно получить реальное наказание. Напомним, в Верхнеднепровске на Днепропетровщине вандалы надругались над могилами воинов.

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