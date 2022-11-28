В Новомосковске столкнулись ВАЗ и ЗАЗ: есть пострадавшие

В воскресенье, 27 ноября, в 10:24 на линию "101" сообщили, что на улице Гетманской в ​​Новомосковске произошла авария.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения столкнулись ВАЗ и ЗАЗ.

В результате ДТП пострадали 2 человека — водители транспортных средств. Их госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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