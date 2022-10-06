В Новомосковске сотрудники ГСЧС спасли собачку из ловушки

В среду, 5 октября, в 15:05 на линию «101» обратились неравнодушные жители города Новомосковск и сообщили, что на улице Кущевской в ​​канализационный колодец упала собачка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они обнаружили собачку в колодце на глубине около 3-х метров.

Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и освободил бедняжку из ловушки.

К спасательным работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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