В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку

В Новомосковске на Днепропетровщине определились с тем, будут ли ставить елку.
Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
Несколько дней в телеграмме мэра проводили голосование, которое помогло решить нужна ли горожанам праздничная елка. Большинство высказались против такой инициативы.
По результатам опроса на моем телеграмм-канале, большинство высказались за то, что в этом году установка праздничной елки неуместна. Схожую позицию высказывали и в обсуждениях в Facebook. Я разделяю это мнение, – отметил он.
По его словам, в городе пытаются найти другой способ поздравить детей.
Таким образом, пока что единственный крупный город Днепропетровщины, где появится праздничная елка – Павлоград. В Днепре и Кривом Роге центральной елки не будет.
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Яна Юхименко
Автор:
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