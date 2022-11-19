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В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку

Сегодня 17:08
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В еще одном районном центре определились с тем, будут ли ставить елку.
Новости Днепра про В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку

Фото ілюстративне

В Новомосковске на Днепропетровщине определились с тем, будут ли ставить елку.

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Несколько дней в телеграмме мэра проводили голосование, которое помогло решить нужна ли горожанам праздничная елка. Большинство высказались против такой инициативы.

По результатам опроса на моем телеграмм-канале, большинство высказались за то, что в этом году установка праздничной елки неуместна. Схожую позицию высказывали и в обсуждениях в Facebook. Я разделяю это мнение, – отметил он.

По его словам, в городе пытаются найти другой способ поздравить детей.

Таким образом, пока что единственный крупный город Днепропетровщины, где появится праздничная елка – Павлоград. В Днепре и Кривом Роге центральной елки не будет.

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