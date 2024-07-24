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В Новомосковске мужчина стрелял в охранника автостоянки

Сегодня 18:19
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В Новомосковске стреляли в охранника автостоянки.

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина стрелял в охранника автостоянки

Полицейские Новомосковска за совершение хулиганских действий задержали 50-летнего горожанина. Во время конфликта подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону охранника автостоянки из пистолета типа Флобер.

23 июля в 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Новомосковска слышны выстрелы.

На место немедленно выехали правоохранители Новомосковского районного отдела полиции и установили, что во время ссоры подозреваемый несколько раз произвел выстрелы в сторону 67-летнего мужчины. Потерпевшего с травмой руки госпитализировали в больницу.

Злоумышленника полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления в порядке ст.208 УПК Украины.

Правоохранители изъяли у фигуранта вещественные доказательства и направили на проведение экспертизы.

24 июля следователи за процессуальным руководством Новомосковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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