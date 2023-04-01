В Новомосковске двухлетний ребенок закрылся сам в квартире: пришлось вызывать спасателей

Сообщение от обеспокоенных родителей поступило в Службу спасения «101» примерно в 13:55. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Как выяснилось, ребенок двух лет случайно закрыл входную дверь в квартиру на четвертом этаже и не мог самостоятельно ее открыть.
Спасатели с помощью автолестницы попали на балкон жилья, открыли входную дверь изнутри и предоставили доступ в помещение родителям и сотрудникам полиции. К счастью, с малышом за это время ничего не произошло — в медицинском осмотре он не нуждался.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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