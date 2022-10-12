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В Новомосковске 65-летний мужчина убил табуреткой знакомого

Сегодня 17:16
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В воскресенье, 9 октября, в Новомосковске 65-летний мужчина убил своего 55-летнего знакомого.

Новости Днепра про В Новомосковске 65-летний мужчина убил табуреткой знакомого

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Известно, что мужчины выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт, который вскоре перерос в драку. 65-летний мужчина схватил табуретку и ударил ею товарища по голове. Когда потерпевший упал, злоумышленник продолжил его избивать руками.

К сожалению, от полученных травм 55-летний мужчина скончался.

10 октября правоохранители задержали убийцу. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Подозреваемый может провести в тюрьме до 15 лет.

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