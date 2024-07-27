В Новокодакском районе Днепра продавали медали с российским триколором

У Дніпрі помітили дуже сумнівний товар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На барахолке в Новокодаком районе города увидели медаль с цветами российского флага.

Кроме этого, в ассортименте странного продавца были и другие странные товары.

В частности, пряжка от ремня с красной советской звездой.

Напомним, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: