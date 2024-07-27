В Новокодакском районе Днепра продавали медали с российским триколором

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На барахолке в Новокодаком районе города увидели медаль с цветами российского флага.
Кроме этого, в ассортименте странного продавца были и другие странные товары.
В частности, пряжка от ремня с красной советской звездой.
Напомним, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.
Читайте также:
Автор:
Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти…
Днепр быстро развивается и за несколько лет на месте одного…
В Екатеринославе была целая диаспора менонитов: они создавали рабочие места,…
В Днепре есть большое количество общежитий как для студентов, при…
Большое достижение спортсменки из Днепропетровской области.
Мать 18-летнего Вячеслава, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион дала комментарий СМИ.
В Днепре на улице Космической Peugeout 206 сбил 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.
Сегодня в Днепре был замечен редкий ядовитый паук.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.
Сегодня силы ПВО сбили в небе над областью 2 вражеских шахеда.
УАФ обратилась в УЕФА с необычной просьбой.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре – очередная волна отключений должников.
В Днепре похолодает.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!