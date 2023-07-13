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В Норвегии убили женщину с Днепропетровщины: 2-летний сын остался без мамы

Сегодня 09:41
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Полиция Норвегии подозревает в убийстве мужа женщины.

Новости Днепра про В Норвегии убили женщину с Днепропетровщины: 2-летний сын остался без мамы

В норвежском городе Берген убили гражданку Украины. 30-летняя женщина приехала в эту страну в начале года вместе с 2-летним сыном.

Как сообщают СМИ, Екатерина Кожома и ее сын родом из города Терновка в Днепропетровской области. Как рассказала подруга погибшей, у Екатерины практически не было родственников, поскольку все умерли, а осталась только сестра.

До отъезда за границу женщина работала в Киеве на руководящей должности в IT-компании. У нее был муж-азербайджанец по имени Михаил. У пары несколько лет назад родился сын. Подруга Екатерины рассказала, что потом между ними появились разногласия, и из Украины женщина уехала только с сыном.

Однако Михаил добрался до Норвегии и нашел жену и сына. Уже там украинка обратилась в полицию. Но полицейские отнеслись к этому лояльно и разрешили отцу наведываться к сыну. Подруга погибшей женщины вспоминает, что незадолго до смерти она выкладывала фото в соцсети, а 7 июля ее не стало.

Украинку с множественными ножевыми ранениями обнаружили сотрудники гостиницы для беженцев, в которой она проживала. Они вызвали полицию и скорую помощь. Екатерину госпитализировали, но врачи спасти ее не смогли – она скончалась в реанимации.

В убийстве подозревают ее мужа – 30-летнего Михаила. Его арестовали в тот же день возле гостиницы. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

По данным полиции, ребенка в момент убийства рядом с мамой не было. Службы передали мальчика женщине, которая за ним ухаживает. Сестра погибшей уже занялась оформлением необходимых документов для опеки над ребенком.

Все обстоятельства убийства будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Норвегии убили женщину с Днепропетровщины: 2-летний сын остался без мамы

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