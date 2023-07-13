В Норвегии убили женщину с Днепропетровщины: 2-летний сын остался без мамы

В норвежском городе Берген убили гражданку Украины. 30-летняя женщина приехала в эту страну в начале года вместе с 2-летним сыном.
Как сообщают СМИ, Екатерина Кожома и ее сын родом из города Терновка в Днепропетровской области. Как рассказала подруга погибшей, у Екатерины практически не было родственников, поскольку все умерли, а осталась только сестра.
До отъезда за границу женщина работала в Киеве на руководящей должности в IT-компании. У нее был муж-азербайджанец по имени Михаил. У пары несколько лет назад родился сын. Подруга Екатерины рассказала, что потом между ними появились разногласия, и из Украины женщина уехала только с сыном.
Однако Михаил добрался до Норвегии и нашел жену и сына. Уже там украинка обратилась в полицию. Но полицейские отнеслись к этому лояльно и разрешили отцу наведываться к сыну. Подруга погибшей женщины вспоминает, что незадолго до смерти она выкладывала фото в соцсети, а 7 июля ее не стало.
Украинку с множественными ножевыми ранениями обнаружили сотрудники гостиницы для беженцев, в которой она проживала. Они вызвали полицию и скорую помощь. Екатерину госпитализировали, но врачи спасти ее не смогли – она скончалась в реанимации.
В убийстве подозревают ее мужа – 30-летнего Михаила. Его арестовали в тот же день возле гостиницы. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.
По данным полиции, ребенка в момент убийства рядом с мамой не было. Службы передали мальчика женщине, которая за ним ухаживает. Сестра погибшей уже занялась оформлением необходимых документов для опеки над ребенком.
Все обстоятельства убийства будут выяснять правоохранители.
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