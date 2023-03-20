В ночном клубе Новомосковска застрелили 21-летнего парня

Там поссорились двое мужчин. Один из них достал пистолет и выстрелил в грудь другому. К сожалению, 21-летний потерпевший скончался в больнице.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний ранее судимый за хулиганство и незаконное обращение с оружием местный житель.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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