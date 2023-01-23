В некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с проведением аварийных работ на ул. Набережная Победы.
Поэтому снижено давление воды на ж/м Победа-4, 5, 6, а также прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре будут выключать свет в понедельник.
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