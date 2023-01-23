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В некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут

Сегодня 10:59
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Сегодня, 23 января, в некоторых домах на Победе пропала вода.

Новости Днепра про В некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с проведением аварийных работ на ул. Набережная Победы.

Поэтому снижено давление воды на ж/м Победа-4, 5, 6, а также прекращено водоснабжение улиц:

  • Мандрыковская;
  • Переяславская;
  • спуск Кодацкий;
  • пров. Мандрыковский;
  • частично ул. Космическая.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про В некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре будут выключать свет в понедельник.

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