В небе над Днепропетровщиной сбили БпЛА противника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Минус БпЛА противника. Его над областью сбили бойцы ПВК «Восток» Спасибо за работу, — говорится в сообщении главы ОВА.
Избиение прокомментировал и глава ДОР Николай Лукашук.
Защитники неба отменяли вражеский беспилотник в области! Спасибо за бдительность и круглосуточную защиту нашим военным из ПВК «Восток», — заявил глава в соцсетях.
Сегодня ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед.
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