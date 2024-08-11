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В небе над Днепропетровщиной сбили БпЛА противника

Сегодня 17:31
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Бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский БпЛА.

Новости Днепра про В небе над Днепропетровщиной сбили БпЛА противника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Минус БпЛА противника. Его над областью сбили бойцы ПВК «Восток» Спасибо за работу, — говорится в сообщении главы ОВА.

Избиение прокомментировал и глава ДОР Николай Лукашук.

Защитники неба отменяли вражеский беспилотник в области! Спасибо за бдительность и круглосуточную защиту нашим военным из ПВК «Восток», — заявил глава в соцсетях.

Сегодня ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед.

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