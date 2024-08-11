В небе над Днепропетровщиной сбили БпЛА противника

Бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Минус БпЛА противника. Его над областью сбили бойцы ПВК «Восток» Спасибо за работу, — говорится в сообщении главы ОВА.

Избиение прокомментировал и глава ДОР Николай Лукашук.

Защитники неба отменяли вражеский беспилотник в области! Спасибо за бдительность и круглосуточную защиту нашим военным из ПВК «Восток», — заявил глава в соцсетях.