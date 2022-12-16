В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет

Только в небе над Днепропетровской областью наши защитники сбили 10 российских ракет.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава ДнепрОВА.
Слава нашей ПВО, – отметил он.
Спасибо нашим защитникам!
Но, к сожалению, есть и попадания. Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ракета россиян попала в жилой дом.
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