В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет

Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Только в небе над Днепропетровской областью наши защитники сбили 10 российских ракет.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава ДнепрОВА.

Слава нашей ПВО, – отметил он.

Спасибо нашим защитникам!

Но, к сожалению, есть и попадания. Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ракета россиян попала в жилой дом.

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