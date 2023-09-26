В небе над Днепром заметили стаю бакланов (ФОТО)

Над Днепром заметили стаю бакланов.

Птицы заметили днепровский фотограф Валерий Кравченко и опубликовал фото в сообществе «Птицы Украины».

Валерий отметил, что сначала подумал, что это бакланы, но не был уверен точно.

Сначала подумал бакланы… Теперь уже сомневаюсь. Вроде бы и на уток похожи. Но летели высоко. Направление – Юг. Днепр. 24.09.23 18.00 – написал фотограф.

Эти крупные птицы отличаются неугомонным аппетитом: бакланам по силам съесть до 3 килограммов рыбы в сутки.

Впрочем, по словам знатоков, в стае также есть шилохвост и одна большая чирянка.

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