В небе над Днепром заметили гигантского ангела и дракона: волшебные фотографии (ФОТО)

Хороший знак.

В пятницу, 7 октября был невероятный закат. Кроме того, в небе появился гигантский ангел и дракон. Горожане делились необычными фото облаков в соцсетях. Мы решили собрать самые лучшие из них.

Кроме того, в небе вечером заметили лунное гало. Это такая оптическая иллюзия, вызванная кристаллами льда в верхних слоях атмосферы, когда вокруг солнца или луны видны разноцветные круги. Происходит это из-за преломления света.

А вот таким очаровательным был закат. Облака напоминают гигантского голубя.

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