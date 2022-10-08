В небе над Днепром заметили гигантского ангела и дракона: волшебные фотографии (ФОТО)

В пятницу, 7 октября был невероятный закат. Кроме того, в небе появился гигантский ангел и дракон. Горожане делились необычными фото облаков в соцсетях. Мы решили собрать самые лучшие из них.
Кроме того, в небе вечером заметили лунное гало. Это такая оптическая иллюзия, вызванная кристаллами льда в верхних слоях атмосферы, когда вокруг солнца или луны видны разноцветные круги. Происходит это из-за преломления света.
А вот таким очаровательным был закат. Облака напоминают гигантского голубя.
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