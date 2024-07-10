В небе над Днепром зафиксировали солнечный «нимб» (ФОТО)

В небе над Днепром снова заметили солнечный «нимб». Днепряне в Facebook-сообществе «Наш Левобережный» поделились фото, где был виден радужный ореол вокруг Солнца.
Это – гало. Так называют оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления или отражения света в ледяных кристаллах. Проходя через эти кристаллы, солнечные лучи рассеиваются и преломляются, как при появлении радуги.
По народным приметам, гало является наиболее верным признаком ухудшения погоды. В среднем за год разноцветный круг возникает в небе 70-120 раз.
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