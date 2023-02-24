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В небе на Австралии заметили «дементора» (ФОТО)

Сегодня 11:05
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Над Сиднеем заметили "дементора".

Новости Днепра про В небе на Австралии заметили

Жители австралийского Сиднея наблюдали в небе странное облако. Темное пятно, нависшее над людьми, смутило местных жителей. Об этом пишет Yahoo.

Один из очевидцев запечатлел странное природное явление и выложил видео в тик-ток. Он отметил, что облако похоже на жидкий металл.

Это видео вызвало бурную дискуссию в онлайн-среде. Люди стали придумывать невероятные варианты того, что это могло быть. Кто-то был уверен, что это НЛО, другие считали это загрязнением воздуха. Облако действительно похоже на демона или дементора (существо из вселенной Гарри Поттера, охранявшее колдовскую тюрьму).

Впрочем, большинство пришло к выводу, что это просто облако, появившееся на небольшой высоте, поэтому имеет такую странную форму.

Более научное объяснение дал профессор метеорологии Мартин Сингх, который отметил, что это действительно странное образование, но разъяснил, что речь идет об особом облаке типа «скад» («паннус»).

«Иногда эти облака образуются, если капли дождя улетучиваются под начальным штормом, увлажняя воздух и в конце концов приводя к образованию вторичного облака», — сказал он.

Поэтому облако и приобретает такой потрепанный вид.

Напомним, вчера жители Днепра могли наблюдать мини-парад планет. Луна, Юпитер и Венера выстроились в ряд и образовали линию. Позже ученые заметили четвертого участника космического собрания – к планетам присоединился Нептун.

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