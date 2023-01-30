«В нас – один шлях, і цей шлях – до Перемоги»: Лукашук про обстріл Дніпропетровщини

«Станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам’янського районів чули ввечері, з’ясовується. Вкотре прошу всіх дотримуватися інформаційної гігієни і не поширювати неперевірені дані», — зазначив він.

Також він прокоментував чутки щодо звуку, схожого на вибух, який чули жителі Дніпровського та Кам’янського районів Дніпропетровщини.

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