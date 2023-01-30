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  • «В нас – один шлях, і цей шлях – до Перемоги»: Лукашук про обстріл Дніпропетровщини

«В нас – один шлях, і цей шлях – до Перемоги»: Лукашук про обстріл Дніпропетровщини

Сегодня 21:31
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Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

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«Понівечено 2 приватних житлових будинки. Люди неушкоджені», — додав голова облради.

Також він прокоментував чутки щодо звуку, схожого на вибух, який чули жителі Дніпровського та Кам’янського районів Дніпропетровщини.

«Станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам’янського районів чули ввечері, з’ясовується. Вкотре прошу всіх дотримуватися інформаційної гігієни і не поширювати неперевірені дані», — зазначив він.

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