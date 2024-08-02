В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

На очередном архитектурно-градостроительном совете Днепра был рассмотрен детальный план развития квартала, который расположен напротив Нагорного рынка. Он ограничен проспектом Науки (бывший Гагарина) и по улицам Архитектора Петрова (Чернышевского), Бригадной и Чекмарева.
Как пишет Городской сайт, здесь планируют построить три новых многофункциональных комплекса, а на этот раз архитекторы представили детальный план обновленного квартала.
Отмечается, что квартал входит в исторический ареал города, что усложняет работу над его трансформацией, так как следует учесть все ограничения, связанные со старой застройкой.
Многофункциональные комплексы построят на месте зданий, которые уже подверглись разрушениям.
Эти объекты должны быть сформированы так, чтобы сохранить историческую среду в этом районе.
В частности, нужно сохранить следующие объекты:
Среди проблем, которые нужно решить при обновлении квартала и строительстве новых сооружений:
Архитекторы уже показали схемы паркингов, которые будут использовать жители и гости новых МФК.
На улице Бригадной есть школа, поэтому необходимо обеспечить удобный маршрут для детей и взрослых. Планируют обустроить пешеходный проход от пр. Науки до ул. Бригадноф. К нему прибавят еще один проезд спецтехники, который будет использоваться пешеходами.
Также могут перенести трамвайную остановку маршрута №1 – на пересечении улицы Петрова и проспекта Науки. Ее могут переселить на проспект Науки.
Впрочем, когда все эти изменения воплотят в жизнь неизвестно.
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