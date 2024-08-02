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В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

Сегодня 17:39
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В историческом квартале появятся новые функциональные комплексы.

Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

На очередном архитектурно-градостроительном совете Днепра был рассмотрен детальный план развития квартала, который расположен напротив Нагорного рынка. Он ограничен проспектом Науки (бывший Гагарина) и по улицам Архитектора Петрова (Чернышевского), Бригадной и Чекмарева.

Как пишет Городской сайт, здесь планируют построить три новых многофункциональных комплекса, а на этот раз архитекторы представили детальный план обновленного квартала.

Отмечается, что квартал входит в исторический ареал города, что усложняет работу над его трансформацией, так как следует учесть все ограничения, связанные со старой застройкой.

Многофункциональные комплексы построят на месте зданий, которые уже подверглись разрушениям.

Эти объекты должны быть сформированы так, чтобы сохранить историческую среду в этом районе.

В частности, нужно сохранить следующие объекты:

  • значительное историческое здание, рекомендованное для взятия на учет в качестве объекта культурного наследия по виду «архитектура»: «Учебное здание с квартирами преподавателей Днепропетровского металлургического института», просп. Науки, 21;
  • объекты культурного наследия, не состоящие на государственном учете с категорией ценности «значительное историческое здание»: просп. Науки, 31;
  • объекты культурного наследия, не состоящие на государственном учете с категорией ценности «рядовая историческая застройка»: ул. Архитектора Олега Петрова 6, 8, 10, ул. Бригадная, 1, 1Б, 3, 5;
  • объекты культурного наследия, не состоящие на государственном учете с категорией ценности «малоценное историческое здание».

Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

Среди проблем, которые нужно решить при обновлении квартала и строительстве новых сооружений:

  • дополнительное озеленение квартала;
  • создание детских, спортивных и других площадок;
  • формирование проездов для спецтехники и пешеходных связей внутри квартала;

Архитекторы уже показали схемы паркингов, которые будут использовать жители и гости новых МФК.

На улице Бригадной есть школа, поэтому необходимо обеспечить удобный маршрут для детей и взрослых. Планируют обустроить пешеходный проход от пр. Науки до ул. Бригадноф. К нему прибавят еще один проезд спецтехники, который будет использоваться пешеходами.

Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

Также могут перенести трамвайную остановку маршрута №1 – на пересечении улицы Петрова и проспекта Науки. Ее могут переселить на проспект Науки.

Впрочем, когда все эти изменения воплотят в жизнь неизвестно.

Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройками

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Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройкамиУкраїнська Новости Днепра про В нагорной части Днепра трансформируют старый квартал с историческими постройкамиРусский

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