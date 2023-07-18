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  • В «Нафтогазе» сделали важное заявление относительно цен на газ для жителей Днепра: подробности

В «Нафтогазе» сделали важное заявление относительно цен на газ для жителей Днепра: подробности

Сегодня 11:50
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В «Нафтогазе» отметили, что продолжают получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы.

Поэтому компания сделала важное заявление: тариф «Фиксированный» от ГК «Нафтогаз Украины» остается неизменным, то есть по меньшей мере до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

Отмечается, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. 

Несмотря на все, мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне, – отметили в компании.

Напомним, в июне для украинцев повысили тариф на свет. Сколько теперь нужно платить – читайте здесь. Также с июля хотели поднять цену на воду, но пока это решение отменили.

Напомним, ранее мы писали, кто сегодня может не платить за коммуналку: что нужно знать днепрянам.

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