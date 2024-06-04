Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн

В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн

Сегодня 14:55
просмотров

Теперь студенты могут получить справку из вузов, которая необходима для отсрочки от призыва, онлайн.

Новости Днепра про В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн

С 3 июня 2024 года студенты смогут получить справку о получении образования, необходимую для отсрочки от призыва непосредственно онлайн. Эта новая возможность реализована благодаря сотрудничеству ДП «Инфоресурс» и МОН.

Как получить справку?

Чтобы получить справку, студенты должны обратиться в свой ВУЗ. Документ выдадут в соответствии с формой, определенной приложением 9 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Проверить подлинность справки можно онлайн на сайте ЕДЕБО по адресу info.edbo.gov.ua. Для этого нужно указать номер справки и РНОКПП соискателя образования. Также можно воспользоваться QR-кодом, указанным на выданной справке.

В справке указывается, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании».

Читайте также:

Новости Днепра про В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайнУкраїнська Новости Днепра про В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайнРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования
    Новости Днепра
    12.04.2024 10:39
    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

    11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

    Что раньше было на месте «Атриума» в Днепре: комнаты для студентов и сгоревшее общежитие (ФОТО)
    Новости Днепра
    10.04.2024 17:56
    Что раньше было на месте «Атриума» в Днепре: комнаты для студентов и сгоревшее общежитие (ФОТО)

    Последние несколько десятков лет Днепр активно развивается в строительном плане.…

    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список
    Новости Днепра
    03.04.2024 14:58
    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

    Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения…

    В кальянной Кривого Рога «на горячем» задержали дельцов, за $12 тыс переправлявших мужчин за границу
    Новости Днепра
    08.03.2024 11:20
    В кальянной Кривого Рога «на горячем» задержали дельцов, за $12 тыс переправлявших мужчин за границу

    Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда…

    Последние новости

    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто
    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

    У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.

    Сегодня 16:41
    2
    просмотров
    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру
    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

    В результате ракетной атаки по Днепру сегодня утром, 4 июня, пострадали двое детей: месячный младенец и 17-летний парень.

    Сегодня 16:07
    4
    просмотров
    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина
    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

    Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

    Сегодня 15:33
    0
    просмотров
    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы
    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы

    Бодрит с утра, помогает собраться с мыслями, познакомиться, выйти на прогулку и морально успокоиться. Это все – кофе. В Днепре работает несколько десятков различных кофеен в разных районах города.

    Сегодня 15:03
    1
    просмотров
    В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы
    В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы

    Стадо коз остановило движение одного из местных трамваев Днепра.

    Сегодня 15:00
    2
    просмотров
    Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям
    Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям

    За последнюю неделю в Днепре инспекторы по парковке зафиксировали более 2000 нарушений и эвакуировали более 100 автомобилей.

    Сегодня 15:00
    3
    просмотров
    В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт
    В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт

    В Днепр прибыли два микроавтобуса из Японии.

    Сегодня 14:16
    4
    просмотров
    В Днепре обнаружили экзотического паука-краба: опасен ли он для человека
    В Днепре обнаружили экзотического паука-краба: опасен ли он для человека

    В Днепре был замечен экзотический паук.

    Сегодня 13:53
    3
    просмотров
    В Днепре нашествие змей: причина и опасны ли они
    В Днепре нашествие змей: причина и опасны ли они

    В Днепре в последнее время все чаще замечают змей.

    Сегодня 13:30
    6
    просмотров
    Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины
    Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

    Днепропетровская область завоевала ІІ место на чемпионате Украины по боксу среди юношей и девушек 2010-2011 года рождения.

    Сегодня 13:24
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх