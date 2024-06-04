В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн

С 3 июня 2024 года студенты смогут получить справку о получении образования, необходимую для отсрочки от призыва непосредственно онлайн. Эта новая возможность реализована благодаря сотрудничеству ДП «Инфоресурс» и МОН.
Чтобы получить справку, студенты должны обратиться в свой ВУЗ. Документ выдадут в соответствии с формой, определенной приложением 9 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.
Проверить подлинность справки можно онлайн на сайте ЕДЕБО по адресу info.edbo.gov.ua. Для этого нужно указать номер справки и РНОКПП соискателя образования. Также можно воспользоваться QR-кодом, указанным на выданной справке.
В справке указывается, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании».
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